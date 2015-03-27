Італія хоче домогтися включення неаполітанської піци до списку спадщини ЮНЕСКО

Як пише Новое Время з посиланням на газету La Repubblica, в квітні відбудеться офіційна презентація цього об'єкта, а розгляд заявки триватиме до листопада 2016 року.

Якщо заявка італійців буде затверджена, піца в списку буде значитися як "мистецтво неаполітанських майстрів-піцерійників".

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Нагадаємо, раніше вчені, які працюють за замовленням Міноборони США, створили піцу, яка придатна для їжі навіть після трьох років зберігання поза холодильником або морозильною камерою. Створення «вічної піци» зайняло близько двох років.