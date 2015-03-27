Італія хоче домогтися включення неаполітанської піци до списку спадщини ЮНЕСКО
11:04, 27 березня 2015Курйози
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Італійська влада хоче домогтися присутності неаполітанської піци в списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Розгляд заявки від Італії триватиме до 2016 року / gotuemo.com
Як пише Новое Время з посиланням на газету La Repubblica, в квітні відбудеться офіційна презентація цього об'єкта, а розгляд заявки триватиме до листопада 2016 року.
Якщо заявка італійців буде затверджена, піца в списку буде значитися як "мистецтво неаполітанських майстрів-піцерійників".
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Нагадаємо, раніше вчені, які працюють за замовленням Міноборони США, створили піцу, яка придатна для їжі навіть після трьох років зберігання поза холодильником або морозильною камерою. Створення «вічної піци» зайняло близько двох років.
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