Семеро біженців намагалися потрапити до Британії в автоцистерні з рідким шоколадом

Семеро біженців з Сирії та Єгипту намагалися проникнути до Великобританії в автоцистерні, що була наповнена рідким шоколадом. Про це один з них розповів BBC News. За словами чоловіка, чиє ім'я не уточнюється, їхня група пробралася в цистерну на одній з автостоянок великовантажного транспорту у французькому Кале, передає Lenta.ru.

Чоловік розповів, що у вантажівку він забрався разом із чотирма співвітчизниками з Сирії та двома громадянами Єгипту. Зробити це їм допоміг виходець з Іраку, який таким чином переправляє людей до Великобританії вже кілька років. Щоб оплатити його послугу, співрозмовнику BBC довелося працювати на нього в Кале близько двох місяців. Чим саме займався чоловік, не уточнюється.

Біженці забралися в цистерну вночі, коли водій ще спав. Їх провідник залишив люк відкритим, аби всередину могло потрапляти повітря. За його словами, вантажівка мала рушити найближчим часом, а за двадцять хвилин, після проходження перевірки, біженці могли покинути цистерну. «Коли ми тільки залізли всередину, на вулиці було холодно і відчувати теплий шоколад було дійсно приємно. Проте вже через 15 хвилин стало спекотно», - розповів чоловік.

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Він зазначив, що його група провела в цистерні близько двох годин, однак вантажівка так і не зрушила з місця. Весь цей час їм постійно доводилося плавати в шоколаді і підтримувати один одного, тому що багато хто з них не діставали ногами до дна цистерни. Зрештою, біженці прийняли рішення вилізти з резервуара, щоб не потонути. Після цього вони вирушили в свій притулок в лісі, де жили до цього. «Останній з нас найдовше намагався вибратися з цистерни, тому що його нікому було підштовхнути. У підсумку він залишив свої черевики там, аби вибратися», - зазначив сирієць.

BBC зазначає, що пізніше співрозмовник видання потрапив до Великобританії в причепі, завантаженому кабінами вантажівок. Зараз чоловік працює в арабському ресторані в Шеффілді.