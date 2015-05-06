Іранським чоловікам заборонили робити татуювання і модні зачіски
02:14, 06 травня 2015Курйози
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Влада Ірану заборонила чоловікам низку послуг, які "суперечать ісламським цінностям"
Іранським чоловікам заборонили робити татуювання і модні зачіски / chto-proishodit.ru
Під заборону потрапляють будь-які чоловічі зачіски, в яких волосся стоїть сторч. При цьому гелем для волосся "в розумних межах" користуватися дозволяється, повідомляє lenta.ru.
"Стрижки, що відносяться до культу поклоніння дияволу, заборонені. Будь-який салон, в якому погодяться робити подібні зачіски, позбавлятимуть ліцензії", - розповів голова Асоціації чоловічих перукарів Ірану Мостафа Говаха.
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Згідно з новими правилами, іранцям також не можна ходити в солярій і вищипувати брови.
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