Іранським чоловікам заборонили робити татуювання і модні зачіски

Під заборону потрапляють будь-які чоловічі зачіски, в яких волосся стоїть сторч. При цьому гелем для волосся "в розумних межах" користуватися дозволяється, повідомляє lenta.ru.

"Стрижки, що відносяться до культу поклоніння дияволу, заборонені. Будь-який салон, в якому погодяться робити подібні зачіски, позбавлятимуть ліцензії", - розповів голова Асоціації чоловічих перукарів Ірану Мостафа Говаха.

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Згідно з новими правилами, іранцям також не можна ходити в солярій і вищипувати брови.