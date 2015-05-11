У Китаї хор із 80 осіб провалився під сцену (відео)
23:27, 11 травня 2015Курйози
5740 0
В мережі з'явилося відео, на якому показано як в Китаї один із місцевих хорів провалився разом із сценою
У Китаї хор із 80 осіб провалився під сцену / скріншот
Інцидент стався в одному з театрів в китайському місті Біцзі провінції Гуйчжоу. Під час генеральної репетиції провалилася сцена, на якій на той момент перебував хор з 80 осіб, повідомляє CCTV.
Під час репетиції до хору приєдналися три вокалістки, які спізнилися. Сцена не витримала такої кількості людей та завалилася.
В результаті падіння 8 людей отримали поранення, а сам концерт відмінили.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter