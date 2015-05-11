У Китаї хор із 80 осіб провалився під сцену (відео)

Інцидент стався в одному з театрів в китайському місті Біцзі провінції Гуйчжоу. Під час генеральної репетиції провалилася сцена, на якій на той момент перебував хор з 80 осіб, повідомляє CCTV.

Під час репетиції до хору приєдналися три вокалістки, які спізнилися. Сцена не витримала такої кількості людей та завалилася.

В результаті падіння 8 людей отримали поранення, а сам концерт відмінили.

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