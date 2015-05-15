Вітаючи Вакарчука, Кличко помилився з ім'ям і віком іменинника (відео)

Як повідомляє ТСН.uа, з ім'ям музиканта мер столиці в поспіху теж наплутав.

"Я хочу привітати Вакарчука, всі ми насолоджуємося його піснями. І сьогодні – 39 років, користуючись нагодою, хочу привітати В'ячеслава, побажати йому здоров'я і подякувати за все те, що він робить для країни", - привітав мер музиканта.

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Голова КМДА також прокоментував присвоєння Вакарчуку звання почесного громадянина столиці, яке має і сам Кличко, щоправда не знає, які бонуси, крім поваги і безкоштовного проїзду в метро, ця нагорода дає.

"Я не знаю, які там привілеї зі званням, але це увага суспільства і вдячність суспільства", - сказав Кличко.