В Австралії горе-грабіжник намагався самотужки поцупити банкомат

Це сталося просто перед камерами спостереження, йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловік хотів викрасти із магазину банкомат. Задля цього вибив скло у дверях та проліз до приміщення.

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Із собою грабіжник прихопив міцний ланцюг, прив'язаний до автомобіля. Ним планував зачепити банкомат та вирвати його з магазину. Але злодій не помітив, що ланцюг розірвався, поки він його тягнув. Чоловік поїхав ні з чим.

Однак згодом повернувся, аби зв'язати ланцюг та завершити пограбування.

Друга спроба горе-злодія теж закінчилась невдачею.