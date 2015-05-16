В Австралії горе-грабіжник намагався самотужки поцупити банкомат
01:50, 16 травня 2015Курйози
798 0
Австралійський злодій-невдаха провалив ретельно сплановане пограбування.
В Австралії горе-грабіжник намагався самотужки поцупити банкомат / скріншот
Це сталося просто перед камерами спостереження, йдеться в сюжеті ТСН.
Чоловік хотів викрасти із магазину банкомат. Задля цього вибив скло у дверях та проліз до приміщення.
Читайте такожГрабіжник скористався Facebook на місці злочину і забув вийти з облікового запису
Із собою грабіжник прихопив міцний ланцюг, прив'язаний до автомобіля. Ним планував зачепити банкомат та вирвати його з магазину. Але злодій не помітив, що ланцюг розірвався, поки він його тягнув. Чоловік поїхав ні з чим.
Однак згодом повернувся, аби зв'язати ланцюг та завершити пограбування.
Друга спроба горе-злодія теж закінчилась невдачею.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter