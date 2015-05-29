Грабіжник допоміг парі американців виграти $1 млн

Завдяки крадіжці американська пара знайшла втрачений ними щасливий лотерейний квиток. Джек-пот лотереї становив 350 мільйонів доларів, повідомляє Лента.ру.

В машину до парі забрався злодій, який вкрав з відділення над сидінням водія сонцезахисні окуляри. Саме за ними весь цей час лежав щасливий квиток, який, втім, не привернув увагу зловмисника.

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Чоловік і жінка, які попросили організатора лотереї не розкривати їх імена і вік, придбали квиток ще в лютому, однак незабаром забули, куди його поклали. Пара повідомила про намір відзначити набуття статусу мільйонерів шампанським. Вони розраховують витратити виграш на подорож до Франції та Ісландії, а також зайнятися ремонтом будинку.