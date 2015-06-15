В Одесі водій прокусив плече інспектору ДАІ, намагаючись уникнути сплати штрафу (відео)

В Одесі водій прокусив плече інспектору ДАІ, йдеться у сюжеті ТСН.

Інцидент стався посеред білого дня на очах чисельних свідків. Водій порушив правила дорожнього руху на Карантинному узвозі, вже на сусідній вулиці його зупинив дорожній патруль.

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Водій зупинився, вибіг із автомобіля і почав тікати. Інспектори наздогнали втікача і спробували його затримати, але він з одного працівника ДАІ зірвав нагрудний значок, а іншого покусав: спочатку за палець, а потім прокусив плече.

Після чого водій знову спробував втікти, але його затримали, провели з ним профілактичну роботу, він покаявся, вибачився і його відпустили.