Австралієць закинув м'яч у баскетбольне кільце зі 126-метрової висоти (відео)

Про це пише Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

Для виконання трюку Стенфорд відправився на острів Тасманія, де на річці Гордон розташована гребля. Забравшись на вершину, він кинув м'яч вниз до основи греблі, біля якої було заздалегідь підготовлене баскетбольне кільце. Скільки спроб знадобилося Стенфорду, не уточнюється.

Читайте такожУ Чернівцях близько 3 тисяч осіб у вишиванках сформували "живий" тризуб

Як повідомляється на каналі колективу на YouTube, зробити кидок з греблі Гордон було мрією How Ridiculous з 2010 року. Попадання з 126,5-метрової висоти стало новим досягненням групи, занесеним у Книгу рекордів Гіннесса. Наступного разу команда має намір потрапити в кільце з вертолітного майданчика готелю «Бурдж-аль-Араб» (210 метрів) або з найвищої споруди у світі хмарочоса «Бурдж-Халіфа» (висота верхнього поверху — 828 метрів). Обидві будівлі знаходяться в Дубаї.

Попередній рекорд у 91 метр був встановлений в 2013 році, коли інший член How Ridiculous Кайл Небель закинув м'яч у кошик з вежі Euromast в Роттердамі. Для цього Небелю знадобилося 63 спроби.

How Ridiculous спеціалізуються на виконанні різних трюків з баскетбольним м'ячем. Команда була створена чотирма студентами в 2009 році.