Шматок тканини з Давнього Єгипту продали на аукціоні за понад 370 тисяч євро

Покупка була здійснена по телефону. Ім'я покупця не повідомляється. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У світі збереглося лише близько 20 артефактів, подібних до того, що було продано аукціонним будинком Piasa. Майже всі вони знаходяться в музеях, таких як Лувр і Музей Метрополітен в Нью-Йорку.

Розмір текстильного фрагмента становить 29 на 21 см.

Читайте такожВ Японії продали майже 200-кілограмового блакитного тунця за 37 тисяч доларів

Раніше шматок похоронного полотна, на якому зображена сидяча на химерно прикрашеному кріслі людина, названа "Та-неджем", належав мільярдерові Артуру Саксу.

Сакс купив покривало, яке колись прикрашало похоронний саркофаг, в 1927 році і подарував його своїй дружині, а потім – коханці.