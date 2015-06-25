Нападника збірної Уругваю видалили з поля за удар суперника, який ткнув йому пальцем в задній прохід (відео)

Зустріч збірних Уругваю та Чилі пройшла в середу і завершилася перемогою чилійців, господарів турніру з рахунком 1:0. Кавані в одному з епізодів на 63-й хвилині відмахнувся від захисника Гонсало Харі, за що отримав від арбітра жовту картку і був вилучений з поля. Однак, як показали телевізійні повтори, суддя пропустив провокацію з боку чилійця, який, підійшовши до Кавані зі спини, спершу поплескав його по сідницях, а потім ткнув пальцем в анус, за що й отримав по обличчю, пише Р-Спорт.

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Після матчу головний тренер уругвайців Оскар Табарес висловив невдоволення роботою лайнсмена.

"Якщо говорити про видалення Кавані, ви бачили, що він зробив і що цьому передувало. Можете переглянути відео або фотографії - там все очевидно. Я розумію, чому головний арбітр упустив цей епізод, але лайнсмен зі своєї позиції повинен був бачити, що відбувається", - зазначив Табарес.

Повідомляється, що це вже не перший подібний інцидент з участю Харі під час матчів зі збірною Уругваю. У 2013 році під час зустрічі відбіркового раунду чемпіонату світу нападник Луїс Суарес вдарив чилійця за те, що той, як повідомлялося, схопив уругвайця за геніталії.