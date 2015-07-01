Жителям американського міста дали можливість за 5 доларів вдарити мера електрошокером

Про це повідомляє Des Moines Register, пише Лента.ру.

Для участі в лотереї необхідно придбати квиток вартістю п'ять доларів. Переможець визначиться 18 липня.

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Продаж лотерейних квитків став частиною кампанії, яка покликана зібрати кошти для забезпечення громадської безпеки. Як розповіли правоохоронці, гроші підуть, зокрема, на придбання ще однієї поліцейської машини і радарів швидкості.

За словами Андерсона, ця ідея прийшла йому в голову під час зустрічі зі співробітниками органів правопорядку, на якій обговорювалися питання фінансування. «Я сам викликався», — розповів мер.

Андресон зазначив, що раніше його ніколи не били електрошокером. «Думаю, це буде боляче», — зізнався мер.

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Як розповіли поліцейські, удару електрошокером не варто боятися. На їхню думку, набагато гірше розпорошення перцевого газу.