У Німеччині випустили горілку на честь дефолту Греції (фото)

У Німеччині виробник міцних напоїв намагається заробити на економічних проблемах Греції. Бізнесмен Уве Дахльгофф почав виробництво горілки під назвою Grexit.

Про це повідомляє Newsweek, додаючи, що напій має лимонний присмак, натякаючи на вислів про невдачі: "Якщо життя шле тобі гіркі лимони, починай чавити лимонад", передає DT.ua.

На етикетці напою зображений прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас, який випиває з міністром фінансів Янісом Варуфакісом. А над ними з похмурим виразом обличчя нависла синя Ангела Меркель. На етикетці також є напис: "Навіть гіркі фрукти хороші".

"Це така сатира. Варто трохи сміятися з таких речей", - пояснив свій задум німецький бізнесмен.

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За його словами, на полиці горілка Grexit повинна потрапити наступного тижня після грецького референдуму. Дефолт Греції через кредити МВФ став історичним, оскільки вперше в історії розвинена країна може зазнати дефолту через неспроможність виплатити кредитні зобов'язання перед МВФ – організацією, яка покликана рятувати країни від таких катастроф.