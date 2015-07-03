Китайська компанія заборонила співробітницям народжувати без дозволу

08:30, 03 липня 2015
Курйози
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Китайська фінансова компанія заборонила своїм співробітницям заводити дітей без попереднього дозволу з боку начальства.

shooow.me

Опублікований в соцмережах внутрішній документ компанії дозволяє заводити дітей лише заміжнім жінкам, які вже попрацювали в фірмі, повідомляє Бі-бі-сі. При цьому їм доведеться попередньо подати заявку на внесення в розклад декретних відпусток.

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Всіх співробітниць, які завагітніли без дозволу начальства, компанія вирішила штрафувати на $161, а також позбавляти премій та можливості кар'єрного росту.

Документ викликав у Китаї широкий резонанс. Державні ЗМІ розкритикували компанію за нелюдське ставлення до співробітників. Сама фірма те, що трапилося поки не прокоментувала.

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