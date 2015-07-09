Поліція Лондона розповіла про найбільш незвичайні викрадення звірів

19:41, 09 липня 2015
Курйози
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За 3 роки в столиці Великобританії Лондоні було викрадено 261 тварину на загальну суму 130 тис. фунт стерлінгів (близько $200 тис.). Серед вкрадених звірів, крім домашніх кішок і собак, виявилися вельми незвичайні представники фауни.

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Про це йдеться в звіті поліції Лондона, передає "Моя планета" з посиланням на The Daily Mirror. Зокрема, в поліцію надходили скарги про крадіжку рою бджіл. Власник оголосив про зникнення 39 тис. бджіл після того, як виявив у вулику лише 1000 з 40 тис. вихованців. Проте співробітники поліції визнали його повідомлення недостатнім для розслідування: один з офіцерів, який пройшов курс бджільництва, заявив, що бджоли могли покинути вулик самостійно.

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Ще одне звернення надійшло від громадянина, який втратив сумку з живими комарами. Він заявив, що комарі були вкрадені, коли він на деякий час залишив багаж без нагляду.

Також поліції довелося розслідувати справи: про зникнення циркових голубів, яких власник описував як акробатичних артистів; про 200 куріпок, викрадених з сараю; про кролика, який зник з клітини в саду, - у заяві господар попереджав поліцейських про його "запальний характер". Однією з найдорожчих пропаж виявилися 4 миші: власник оцінив їх у 47,96 фунт стерлінгів ($73,68).

Всього, згідно зі звітом поліції, було вкрадено птахів на суму 250 фунт стерлінгів ($384). Найчастіше це були папуги - одного з них власник оголосив у розшук, вказавши особливу прикмету: він має півтори ноги. Іншого папугу викрав у дівчини її колишній коханий. Деякі тварини потрапили в звіт з засекреченими іменами: наприклад, леопардова черепаха вказана під прізвиськом XXXXX. Мабуть, співробітники правоохоронних органів вирішили таким чином приховати особисту інформацію про тварину у відповідності з актом про захист даних.

Повідомляється, що найчастіше злодії крадуть чистокровних собак дизайнерських порід. Згодом викрадачі перепродують домашніх тварин, яких використовують для розведення, або намагаються отримати винагороду від власника.

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