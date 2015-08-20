Індія: папугу забрали в поліцію за образу літньої жінки
05:26, 20 серпня 2015Курйози
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У поліцейську дільницю в індійському місті Раджура (штат Махараштра) звернулася 85-річна жінка. Вона стверджувала, що папуга її пасинка Суреша по кличці Хариял ображав її кожен раз, коли вона заходила в його будинок.
В ході «слідчого експерименту» птах не сказав нічого поганого / скріншот відео
Про це повідомляє Meduza з посиланням на India Times.
Поліція поставилася до скарги серйозно і привела в ділянку Суреша і його папугу. Проте в ході «слідчого експерименту» птах не сказав нічого поганого на адресу літньої жінки — папуга взагалі не зронив ні слова.
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Харияла в підсумку не повернули колишньому власникові — поліція передала папугу на реабілітацію в департамент лісового господарства.
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