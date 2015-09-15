Китаєць зважився на продаж нирки заради iPhone 6s
15:20, 15 вересня 2015Курйози
943 0
Житель китайського міста Янчжоу (провінція Цзянсу) зважився на продаж нирки заради придбання iPhone 6s.
Заради iPhone китаєць ледь не позбувся нирки / pcadvisor.co.uk
Про це повідомляє China Daily. Наголошується, що цю ідею чоловіку на прізвище У (Wu) підказав його друг Хуан (Huang).
Юнаки знайшли в інтернеті агента, який займався незаконним придбанням органів. Чоловік попросив У пройти медичний огляд у лікарні міста Нанкін. Там же вони повинні були зустрітися з агентом, але той не прийшов на зустріч, передає Lenta.ru.
Читайте такожУ новий iPhone встановлені 2 гігабайти оперативної пам'яті
Після цього У передумав продавати нирку. Він розповів про це своєму другові, який не захотів скасовувати угоду, і звернувся в поліцію. Співробітникам правоохоронних органів не вдалося оперативно затримати зниклого Хуана.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter