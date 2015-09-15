91-річний президент Зімбабве 25 хвилин читав не ту промову
18:41, 15 вересня 2015Курйози
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Президент Зімбабве Роберт Мугабе виступив на церемонії відкриття парламенту з промовою, яку він один раз вже вимовляв.
REUTERS
Імовірно, з тими ж словами він звернувся до нації минулого місяця.
Як передає Франс прес, 91-річний лідер прочитав 25-хвилинну промову до кінця, очевидно, не помітивши помилки, повідомляє Російська служба ВВС.
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Урядова газета Herald повідомляє, що в плутанині з виступами винні помічники президента. За словами прес-секретаря Мугабе Джорджа Чарамби, лідер Зімбабве прочитає потрібну промову пізніше у готелі в столиці Хараре.
Мугабе очолює країну з 1980 року. Його черговий президентський термін закінчується 2018 року.
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