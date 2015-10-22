Житель США підпалив будинок своєї дівчини, а потім станцював на його даху з ножем у руках (відео)

Відповідне відео було зняте журналістами телеканалу RTV6, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

Як пише видання, 25-річний Меттью Расс (Matthew Russ) вкрав у жінки ключі від автомобіля і розбив машину об стовп. Сидячи на галявині перед її будинком, він з ножем у руках дочекався приїзду поліції.

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Коли поліцейські прибули, Меттью зайшов у будинок, підпалив його зсередини і, забравшись на дах, почав танцювати.

На запису видно, що під час танцю чоловікові з невідомої причини стало зле. Його зняли з даху і відвезли на машині швидкої допомоги в лікарню, де він пройде психіатричне обстеження на осудність.

Варто зазначити, що будинок був практично повністю знищений вогнем.