Трирічна дитина сіла за кермо замість п'яної матері в штаті Оклахома

Як повідомляє місцева поліція, Талоа Фостер звинувачується у залишення дитини в небезпеці, передає Бі-бі-сі. Очевидці розповідають, що хлопчик схопився за кермо автомобіля і намагався вести машину після того, як його мати випала з неї.

В автомобілі також знаходився брат-близнюк хлопчика.

В результаті машина врізалась у придорожню огорожу в 130 км на південний схід від столиці штату. За даними поліції, жоден з хлопчиків не постраждав.

Сама Фостер стверджує, що її син відстебнув ремінь безпеки, і вона випала з автомобіля, коли намагалася знову застебнути його.