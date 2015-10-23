Трирічна дитина сіла за кермо замість п'яної матері в штаті Оклахома
14:27, 23 жовтня 2015Курйози
416 0
33-річна жінка була арештована в американському штаті Оклахома після того, як у п'яному вигляді випала зі свого автомобіля, після чого машиною деякий час керував її трирічний син.
В автомобілі також знаходився брат-близнюк хлопчика / lifeusa.ru
Як повідомляє місцева поліція, Талоа Фостер звинувачується у залишення дитини в небезпеці, передає Бі-бі-сі. Очевидці розповідають, що хлопчик схопився за кермо автомобіля і намагався вести машину після того, як його мати випала з неї.
В автомобілі також знаходився брат-близнюк хлопчика.
В результаті машина врізалась у придорожню огорожу в 130 км на південний схід від столиці штату. За даними поліції, жоден з хлопчиків не постраждав.
Сама Фостер стверджує, що її син відстебнув ремінь безпеки, і вона випала з автомобіля, коли намагалася знову застебнути його.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter