Саратовське село, де перекинулася фура з горілкою, святкує вже тиждень (відео)

Про це повідомляють журналісти Vesti.ru.

Всього в фурі було 20 тисяч пляшок.

"Незважаючи на аварію, більшість пляшок залишилися цілими, їх відразу почали розбирати місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.

За словами журналістів, місцеві жителі ледь почувши про аварію, кинулися на допомогу. Запевняють, що рятувати збиралися постраждалих в ДТП. Але коли зрозуміли, що водій з місця пригоди зник, вирішили вберегти "цінний вантаж".

Читайте такожУ Німеччині випустили горілку на честь дефолту Греції (фото)

"Спочатку боялися, що він постраждав в вогні, у фури лопнуло колесо, вона з'їхала в кювет і загорілася. Але страхи були марними. Горілка вціліла. І силами активістів була негайно евакуйована на безпечну відстань", - йдеться в сюжеті.

"Варто було новині про перекинуту фуру з горілкою потрапити в місцеві новини, як в Мале Перекопне з усієї області кинулися люди — далекі родичі, старі знайомі. Кажуть, роками носа не показували, а тепер прибули. Туди, де нині свято – щодня. У село, до горілки, в глушину, в Саратов", - зазначили журналісти.