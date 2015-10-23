Саратовське село, де перекинулася фура з горілкою, святкує вже тиждень (відео)
У селі Мале Перекопне Саратовської області РФ вже цілий тиждень триває свято - тиждень тому на федеральній трасі М10 поруч з селом перекинулася фура з горілкою.
Про це повідомляють журналісти Vesti.ru.
Всього в фурі було 20 тисяч пляшок.
"Незважаючи на аварію, більшість пляшок залишилися цілими, їх відразу почали розбирати місцеві жителі", - йдеться в повідомленні.
За словами журналістів, місцеві жителі ледь почувши про аварію, кинулися на допомогу. Запевняють, що рятувати збиралися постраждалих в ДТП. Але коли зрозуміли, що водій з місця пригоди зник, вирішили вберегти "цінний вантаж".
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"Спочатку боялися, що він постраждав в вогні, у фури лопнуло колесо, вона з'їхала в кювет і загорілася. Але страхи були марними. Горілка вціліла. І силами активістів була негайно евакуйована на безпечну відстань", - йдеться в сюжеті.
"Варто було новині про перекинуту фуру з горілкою потрапити в місцеві новини, як в Мале Перекопне з усієї області кинулися люди — далекі родичі, старі знайомі. Кажуть, роками носа не показували, а тепер прибули. Туди, де нині свято – щодня. У село, до горілки, в глушину, в Саратов", - зазначили журналісти.