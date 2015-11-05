У Красноярську показали об'ємний портрет Путіна для незрячих

Про це повідомляє місцевий інтернет-журнал «Проспект Миру», пише Лента.ру.

Зображення глави держави виконано в анфас з полімерних матеріалів і детально повторює риси обличчя президента, відзначає портал.

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Як зазначає видання, судячи з наведеної фотографії, об'ємний портрет Путіна - це звичайне зображення обличчя російського лідера, на яке накладено прозору опуклу форма.

Красноярська крайова спецбібліотека — одна з найбільших бібліотек Росії, що обслуговує інвалідів по зору. Створена в 1963 році.