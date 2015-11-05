У Красноярську показали об'ємний портрет Путіна для незрячих
21:03, 05 листопада 2015Курйози
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У Красноярській крайовій спецбібліотеці виставили рельєфний портрет президента Росії Володимира Путіна, адаптований для незрячих та слабозорих людей.
Портрет Путіна для слабозорих / Фото: сторінка Красноярської Крайової Спецбиблиотеки во «Vkontakte»
Про це повідомляє місцевий інтернет-журнал «Проспект Миру», пише Лента.ру.
Зображення глави держави виконано в анфас з полімерних матеріалів і детально повторює риси обличчя президента, відзначає портал.
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Як зазначає видання, судячи з наведеної фотографії, об'ємний портрет Путіна - це звичайне зображення обличчя російського лідера, на яке накладено прозору опуклу форма.
Красноярська крайова спецбібліотека — одна з найбільших бібліотек Росії, що обслуговує інвалідів по зору. Створена в 1963 році.
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