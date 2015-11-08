У Каліфорнії балістичну ракету сприйняли за НЛО

Загадковий спалах в небі в суботу ввечері, який перелякав околиці Лос-Анжелеса, був викликаний навчальним запуском ракети морського базування, повідомив шериф округу Оріндж, передає Русская служба Би-би-си.

На викладених в інтернет відеозаписах чітко видно яскраво-блакитний конус, який рухався над Тихим океаном протягом декількох хвилин.

Поліція отримала сотні дзвінків про "прибульців", "комети" і навіть "атомний вибух".

Явище було найбільш помітно в окрузі Оріндж, але спостерігалося і в Сан-Франциско в 600 км на північ, і в сусідніх штатах Невада та Арізона.

Насправді, його викликав навчальний пуск не збройної боєголовки ракети морського базування "Трайдент" з борту підводного човна "Кентуккі".

Раніше в п'ятницю Федеральна авіаційна адміністрація повідомила авіакомпанії, що використовують аеропорт Лос-Анжелеса, другий по завантаженості в Сполучених Штатах, про необхідність оминати район над Тихим океаном на захід від аеропорту в нічний час у період з 6 по 12 листопада у зв'язку з "активністю військових", не уточнивши, у чому саме вона буде полягати.