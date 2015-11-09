Іспанця, оголошеного мертвим у 2010 році, знайшли живим в наметі на березі моря

Карлос Санчес де Салазар Ортіс, лікар з Севільї, відмовився від цивілізації в 1995 році, у віці 26 років. Тоді він страждав від важкої депресії. У 2010 році він був оголошений мертвим, пише "Моя планета" з посиланням на The Daily Mail.

Днями два грибника заявили, що вони вийшли на табір, який відлюдник розбив на мисі Калу-Віоліна у заповіднику на узбережжі Маремма в північній Тоскані, Італія. Відлюдник, колишній психіатр, жив в наметі. Він сказав грибникам: "Я іспанець, мене звуть Карлос, я живу тут 20 років". Він показав їм свій паспорт, але попередив, що покине свій притулок, оскільки він був знайдений.

Грибники зв'язалися з іспанською асоціацією з розшуку зниклих людей, яка через місяць змогла відшукати батьків Карлоса. Батьки негайно вилетіли в Італію, щоб знайти свого сина, але той знову зник, не залишивши ніяких слідів.

Тим не менш, його мати сказала, що для неї було важливо дізнатися, що син, як і раніше живий. "Ми шануємо його свободу вибору, але не заспокоїмося, поки знову не обіймемо його, навіть на мить", - сказала вона.