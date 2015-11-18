Історики розповіли, хто винайшов "Лохнеське чудовисько"

Британський історик Геррет Вільямс знайшов документальні матеріали, що свідчать: Лохнеське чудовисько винайшли рекламні агенти для залучення.

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"Атракціон" щорічно приносить до місцевої казни близько тридцяти мільйонів фунтів. Про це повідомляє "Російська газета".

Історик впевнений, що винахідником таємничого мешканця озера Лох-Несс є відомий романіст Дігбі Джордж Гэреті, який у 30-х роках служив рекламним агентом. Зазначається, що саме його власники шотландських готелів поблизу промислового центру Івернесс, який серйозно постраждав від світової економічної кризи, попросили допомогти в залученні туристів у регіон.

За послуги Гэреті отримав 150 фунтів - це були великі гроші на ті часи.

За даними дослідження, припущення про існування чудовиська було вперше озвучено в 1930 році на Трафальгарській площі за пінтою міцного пива. Гэреті охоче виклав її своїм новим роботодавцям. У свою чергу, на думку про монстра, що живе в темних глибинах озера Лох-Несс, його наштовхнув знайомий власник нерухомості з Канади. Він використовував для розширення бізнесу чутки про якогось таємничого звіра, що живе в озері Оканаган в Британській Колумбії. Цей трюк досить успішно працював.

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У своєму викритті міфу про Лохнеське чудовисько Вільямс посилається на лист від 1980 року тоді вже 82-річного Джорджа Гэреті. У дружньому посланні той хвалився колезі "геніальним PR-ходом" за 150 фунтів, який докорінно змінив життя нудної британської глибинки.

Задумка вдало лягла на шотландський фольклор, наповнений легендами про монстрів у озері Лох-Несс, жертвами яких ставали місцеві рибалки. За невеликий гонорар знайомий Гэрети журналіст в 1933 році розмістив у газеті Courier статтю про Лохнеське чудовисько. З тих пір воно не сходить зі сторінок світових видань.