Вітром надуло: курйозний автогол забили в одній з аматорських ліг Англії (відео)
03:42, 21 листопада 2015Курйози
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Неймовірний гол був забитий в одній з аматорських ліг Англії.
Неймовірний гол був забитий в одній з аматорських ліг Англії / скріншот відео
У матчі "Таррок" - "Ромфорд" несподіваним автоголом відзначився Камарл Данкан, пише DT.ua.
Гравець господарів відправив м'яч у власні ворота приблизно з сорока метрів. Футболіст вибивав м'яч вперед, але сильний порив вітру відправив сферу назад.
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Голкіпер "Таррока" Рис Мадден не зміг впоратися з ударом у виконанні стихії - перед тим, як залетіти у ворота, м'яч вдарився об газон і перелетів через воротаря.
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