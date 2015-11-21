Вітром надуло: курйозний автогол забили в одній з аматорських ліг Англії (відео)

У матчі "Таррок" - "Ромфорд" несподіваним автоголом відзначився Камарл Данкан, пише DT.ua.

Гравець господарів відправив м'яч у власні ворота приблизно з сорока метрів. Футболіст вибивав м'яч вперед, але сильний порив вітру відправив сферу назад.

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Голкіпер "Таррока" Рис Мадден не зміг впоратися з ударом у виконанні стихії - перед тим, як залетіти у ворота, м'яч вдарився об газон і перелетів через воротаря.