Гикаючий хлопчик виконав гімн Австралії перед повним стадіоном (відео)

Проте хлопчик не розгубився і доспівав до кінця.

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Як тільки школяр закінчив свій виступ, присутні на стадіоні сильно заплескали за таке хоробре виконання.