Гикаючий хлопчик виконав гімн Австралії перед повним стадіоном (відео)

15:06, 23 листопада 2015
Курйози
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Семирічний хлопчик вразив жителів Австралії своєю хоробрістю. Він почав гикати під час виконання національного гімну перед повним стадіоном уболівальників, присутніх на бейсбольному матчі.

Проте хлопчик не розгубився і доспівав до кінця.

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Як тільки школяр закінчив свій виступ, присутні на стадіоні сильно заплескали за таке хоробре виконання.

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