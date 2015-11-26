Мобільному оператору в КНДР наказали змінити номери на честь Великого Вождя

Північнокорейському мобільному оператору Koryolink було наказано змінити свій телефонний код з 191 на 1912 р. на честь року народження засновника північнокорейської держави Кім Ір Сена, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian.

На думку влади, тепер кожний житель країни і іноземець, який перебуває на території КНДР, при наборі номера вшануватиме пам'ять Кім Ір Сена. Видання зазначає, що телефонний код компанії-конкурента Kangsung Net — 195 — залишиться без змін.

Всього послугами зв'язку Koryolink користуються майже 2,5 мільйона північнокорейців, причому більшість з них належать до місцевої еліти.

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The Guardian повідомляє, що звичайний мобільний телефон коштує близько 20 відсотків середньорічної зарплати, проте покупці все одно є, і сигнал від базових станцій північнокорейських операторів можна спіймати навіть на китайській території. Послуги Koryolink коштують 35 американських центів за три місяці.

У КНДР поширений культ особи засновника держави Кім Ір Сена. У нього було безліч титулів, серед яких Великий Вождь, Сонце Нації, Залізний Всеперемагаючий Полководець, Маршал Могутньої Республіки, Запорука Звільнення Людства. У 1998 році через чотири роки після смерті Кім Ір Сен був призначений вічним президентом КНДР. Зараз при владі в країні перебуває його онук — Кім Чен Ин.