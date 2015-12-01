Президент Мавританії з нудьги наказав зупинити матч і провести серію пенальті

На 63-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1, глава держави, який був присутній на поєдинку, порахував, що гра стала дуже нудною, і наказав командам достроково розпочати серію пенальті. У підсумку перемогу в Суперкубку святкували футболісти Тевраг-Зейни, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bleacher Report.

"Всі ми багато разів бачили нудні футбольні матчі і мріяли, щоб вони скоріше закінчилися, але лише у небагатьох є можливість якось вплинути на це", - так Мохамед Ульд Абдель Азіз пояснив своє рішення.

Джерело зазначає, що футбольна асоціація країни спробувала виправдатися і спростувала втручання глави держави в хід поєдинку. За словами спортивних чиновників, дострокове припинення зустрічі було пов'язане з "організаційними питаннями", а рішення приймалося за участю головних тренерів і президентів обох клубів.