У Латвії росіянин налякав жителів, встановивши на своїй ділянці танк

Як передає BBC, про те, що в Айзпутському краї був помічений радянський танк, повідомила місцева передача Bez Tabu. За інформацією журналістів, танк розташований на ділянці, що перебуває у власності громадянина Росії.

Зняти танк на камеру не вдалося, оскільки на момент відвідування журналістами власник був відсутній, а охоронець не став знімати брезент з об'єкта, що так зацікавив пресу, хоча і не став заперечувати, що під брезентом знаходиться танк.

Місцеві жителі не раз висловлювали занепокоєння наявністю в безпосередній близькості від їхніх будинків танка і зверталися в правоохоронні органи. Однак ситуація не змінилася.

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"Так, танк є. По вулицях він не їздить, принаймні, мені про це нічого не відомо. Він не бойовий, так що все по закону. Замість гармати там стоїть проста труба. Належить, здається, не латвійському громадянину. Кому саме, сказати не можу", - прокоментувала російській службі BBC начальник Айзпутської муніципальної поліції Айлона Дарзнієце.

Відомо, що кілька радянських танків знаходяться в Латвії у приватній власності. Один з них за певну плату був доступний для туристичних прогулянок. За законом подібні об'єкти не повинні бути бойовими - тобто гармата або демонтується, або заливається цементом.

"У нас танки зареєстровані як тракторна техніка. Але і така реєстрація не є обов'язковою. По суті, вона потрібна тільки для активної участі в дорожньому русі або для улагодження майнових питань. Ми навіть не можемо сказати, яка із зареєстрованих одиниць тракторної техніки насправді є танком", - пояснив представник латвійського агентства з нагляду за технікою Яніс Мергупс-Кутрайтіс.