Насправді штучний інтелект тепер знає про нас набагато більше, ніж ми можемо собі навіть уявити.

Нещодавно OpenAI почав пропонувати передплатникам ChatGPT Free доступ до пам'яті з минулих розмов. З цим оновленням ChatGPT зміг почати посилатися і вчитися на попередніх розмовах з користувачами.

Можливість ChatGPT відстежувати всі ваші минулі розмови може бути особливо корисною для продовження роботи над будь-яким проектом або навіть для того, щоб дізнатися більше про себе, пише Bgr.

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Видання зазначило, що люди все частіше використовують ChatGPT для повсякденних завдань, пошуку відповідей на запитання і навіть отримання порад щодо проблем в особистому житті. У зв'язку з цим штучний інтелект (ШІ) тепер знає про нас набагато більше, ніж ми можемо собі навіть уявити.

"З огляду на це, може бути непоганою ідеєю поговорити з ChatGPT, щоб дізнатися, що він знає про вас", - написало видання.

Деякі з підказок включають пропозиції від самого OpenAI:

З усього, про що ми говорили, які у мене найбільші упущення, де я можу себе поліпшити?

Що найбільше бентежить, що ти знаєш про мене?

Розкажи що-небудь несподіване, що ти про мене знаєш?

Однак користувач може піти набагато далі цих підказок, особливо, якщо він спілкується з ChatGPT регулярно.

Якщо ви хочете більше дізнатися про себе, підвищити самосвідомість, ці підказки ChatGPT можуть допомогти:

Як думаєш, про що я схильний занадто багато думати або через що переживаю?

Як мені слід зосередитися на самовдосконаленні цього року і чому?

Що, по-твоєму, я недооцінюю в собі?

Якщо хтось прочитає всі мої чати з тобою, що він подумає про мене?

Якби я був на 100% чесний, що має бути написано в біографії мого застосунку для знайомств?

Яку людину я, ймовірно, найбільше дратую, виходячи з того, що ти про мене знаєш?

Що в мене добре виходить, але не завжди усвідомлюю?

Що я не помітив би, але насправді багато що говорить про мене?

Як би сценаристи шоу описали мого персонажа в нотатках до сценарію?

Крім цього, ви можете попросити ChatGPT пожартувати над вами, створити для вас профіль з усім, що він знає, і багато іншого. Ви навіть можете провести мозковий штурм із ШІ, щоб придумати ще цікавіші запитання, які ви, можливо, захочете поставити йому про себе.

Інші новини про ChatGPT

Гендиректор OpenAI Сем Альтман розповів, як ChatGPT допомагає йому дивитися за новонародженим сином. Відтоді як три місяці тому в нього народилася дитина, Альтман регулярно звертається до ШІ за порадами щодо догляду за дітьми.

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