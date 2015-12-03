Виступ Путіна приспав не тільки Медведєва, але й інших соратників президента РФ - соцмережі

Користувачі соціальних мереж звернули увагу на прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, який задрімав під час виступу президента РФ Володимира Путіна перед Федеральними зборами сьогодні, 3 грудня.

Журналісти відзначають, мабуть, в цей момент Медведєв просто моргнув.

Кореспондент Guardian у Москві Шон Волкер відпустив жарт, що «сон» на важливих заходах - арт-перфоманс російського прем'єр-міністра.

Однак блогери дотримуються іншої думки - глава російського уряду просто знову "взявся за старе".

Зокрема, скріншот з прем'єрів РФ опублікував у себе блогер Олексій Навальний, підписавши: «Головне незмінно. Глибокий сон Д. А. Медведєва. Стабільність».

Росія виходить на глобальні ринки, через створення інститутів модернізації pic.twitter.com/uUH3ujV3R1 — Alexey Navalny (@navalny) 3 грудня 2015

Багато користувачів жартують, що єдине, заради чого варто дивитися трансляцію з виступом Путіна, та й взагалі всі заходи за участю Медведєва - можливість побачити сплячого прем'єра.

Крім Медведєва помітили ще кількох чиновників, яких приспала промова президента.

Зазначимо, це не перший раз, коли Медведєва побачили сплячим на офіційних подіях. Раніше прем'єр заснув на відкритті Зимової Олімпіади в Сочі в 2014 році. Також він дрімав на виступі Путіна в жовтні минулого року.