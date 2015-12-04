Зоопарк Лондона запросив бажаючих повечеряти й переночувати у вольєрі з левом

Заявки приймаються вже зараз, пише "Моя планета". В даний час будівництво нового вольєра для левів, у якому будуть розміщені гостьові будиночки, поки триває, очікується, що перші відвідувачі зможуть заїхати до нього в травні 2016 року. Квитки почнуть продавати вже в суботу.

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Тур включатиме в себе розкішний обід і ночівлю в гостьовому будиночку, в якому леви будуть перебувати зовсім поруч з відвідувачами (але, звісно, не настільки, щоб їм загрожувала небезпека). Крім того, вранці ви зможете подивитися на інших тварин до офіційного відкриття зоопарку, тобто натовп відвідувачів вам не будуть заважати.

Задоволення коштує 523 євро на двох. Всього в будиночку буде 9 приватних гостьових будиночків зі спеціальною огорожею.

Азіатські леви здебільшого мешкають у заповідному Гірському лісі в індійському Гуджараті. За 5 років їх популяція виросла на 27% - з 411 особин до 523.