Жителі Каліфорнії поскаржилися на серійні напади білок

Директор дитячого садка в листопаді написав листа батькам своїх підопічних, в якому розповів про одну з таких атак, передає Lenta.ru з посиланням на CBS SF Bay Area. Гризун пробрався у приміщення навчального закладу, підбіг до вчителя, виліз на неї і вкусив за плече. Після того, як викладач скинула білку, та побігла по коридору в інший клас, де вкусила дитину і стрибнула на плече іншої. У підсумку тварину вигнав з приміщення охоронець дитячого садка.

На місце прибули зоозахисники, які знайшли білку і випустили на вулицю. «Для білок це вкрай незвичайна поведінка», - зазначила Ліза Блок, представник організації Marin Humane Society. «Ми отримали кілька повідомлень про білячі атаки. В Новато вже вісім постраждалих», - розповіла вона.

Влада міста повідомила, що в останні кілька тижнів зафіксований сплеск подібних інцидентів. Вони вважають, що в агресивній поведінці білок винні люди, які їх годують. У такому разі гризуни можуть подумати, що всі люди повинні їх годувати, і коли вони не отримують їстівного, то стають озлобленими.

У результаті з'ясувалося, що один із вихованців дитячого садка підгодовував білку. Адміністрація дошкільного закладу запевнила батьків у тому, що напад білки є поодиноким випадком, і закликала дітей не годувати гризунів. Постраждала дитина і вчитель отримали медичну допомогу. Відомостей про те, чи хвора тварина на сказ, поки немає.

Як пише SFGate, фахівці радять жителям зменшити кількість дерев, що ростуть у безпосередній близькості від їхніх будинків, закрити місця, де білки можуть пролізти, а також позбутися від годівниць для птахів.