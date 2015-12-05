Норвезька газета випадково опублікувала некролог на Санта Клауса

Найпопулярніший норвезький таблоїд Aftenposten випадково опублікував некролог на Санта Клауса, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

У некролозі повідомлялося, що Санта Клаус народився 12 грудня 1788 року і помер 3 грудня 2015 року на мисі Нордкап, в найпівнічнішій точці Норвегії.

Газета також повідомила, що похорон Санта Клауса відбудеться 28 грудня у Каплиці Північного полюса.

Керівництво газети вибачилося перед читачами за помилкову публікацію некролога. У тексті вибачення зазначено, що некролог було опубліковано помилково з вини одного з редакторів.