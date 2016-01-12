З джипа прибиральниці "Газпрому" вкрали сумочку від Dior за $26 тисяч

Як повідомляє низка російських ЗМІ, за словами потерпілої, 44-річної Марії. П, здобиччю борсеточників стали сумка Dior з інкрустацією з крокодилячої шкіри, а також банківські картки та документи. Також прибиральниця стверджує, що залишила автомобіль на парковці без нагляду на 3 хвилини, а повернувшись, вона виявила зламані двері позашляховика.

Вона подала заяву про те, що трапилося 9 січня у відділення поліції по району Московський, в той же день було порушено кримінальну справу. В даний час загальний збиток встановлюється.

Між тим, як з'ясували ЗМІ в московському відділенні французького модного дому Dior, вартість сумки, вкраденої у 44-річної прибиральниці "Газпрому" складає 2 млн рублів ($26 тис.). Ця сумка з комбінованої синьою і чорної шкіри крокодила "під зебру" і сріблястою обробкою стала центральною на показі осінь-зима 2015 модного будинку в Парижі. Її можна купити тільки ексклюзивно в бутиках Dior, причому в Москві зараз таких моделей немає, зазначають ЗМІ.

Скільки заробляє прибиральниця в державному концерні, залишається тільки здогадуватися, зазначають російські ЗМІ.

Російські телеканали позиціонують газового монополіста так: концерн "Газпром" - це "національне надбання". Проте національну точку зору на цю компанію висловив зірка Comedy Club Семен Слєпаков у своїй пісні "Звернення до акціонерів ВАТ "Газпром". Її слова давно пішли в народ і стали крилатими - "це наш загальний газ, а мрії збуваються тільки у вас". Однак, як показує практика, для виконання бажань можна бути там просто прибиральницею казково дорогого сміття. Між тим російські інтернет-користувачі активно обговорюють цю подію.