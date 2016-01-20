На Черкащині ліквідували пожежу в будинку, де пенсіонер грівся біля багаття посеред кімнати

У селі Скотареве Шполянського району Черкаської області рятувальники погасили пожежу в будинку, в якому пенсіонер розводив багаття посеред кімнати.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, після того, як піч остаточно вийшла з ладу, пенсіонер вирішив обігріватися у інший спосіб. Він пробив у даху дірку для відведення диму і почав розпалювати багаття просто посеред кімнати.

19 січня загорілося горище будинку, на яке потрапили іскри від багаття. Коли на місце пожежі прибули місцеві добровільні пожежні команди, вогонь вже встиг поширитися і на дах будинку. Пожежу ліквідували, лише коли прибули рятувальники зі Шполянської пожежно-рятувальної частини.