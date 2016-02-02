Мешканець Непалу зміг засунути в рот 138 олівців (відео)

Як зазначає "Лента.ру", таким чином він побив світовий рекорд у цьому вмінні. Попередній рекордсмен індієць Дінеш Шивнатх Упадхайя впорався з 92 олівцями.

Після успішного виступу з канцелярськими предметами Тапа, як показано на відео, продовжив розважати глядачів, зумівши засунути в рот 32 палаючі свічки.

Непалець працює охоронцем, але планує постійно влаштовувати шоу і ставити рекорди.