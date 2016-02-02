Мешканець Непалу зміг засунути в рот 138 олівців (відео)
16:00, 02 лютого 2016Курйози
2713 0
19-річний житель Непалу Раджа Тапа засунув у рот 138 олівців.
Житель Непалу засунув у рот 138 олівців / відео Caters Clips
Як зазначає "Лента.ру", таким чином він побив світовий рекорд у цьому вмінні. Попередній рекордсмен індієць Дінеш Шивнатх Упадхайя впорався з 92 олівцями.
Після успішного виступу з канцелярськими предметами Тапа, як показано на відео, продовжив розважати глядачів, зумівши засунути в рот 32 палаючі свічки.
Непалець працює охоронцем, але планує постійно влаштовувати шоу і ставити рекорди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter