У Словенії під час відбору на "Євробачення" показали пародію на Путіна (відео)

У Словенії під час фінального голосування у відборі на "Євробачення" показали пародійне відео про президента Росії Володимира Путіна.

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Пісню "Putin, Putout" та кліп створив відомий у країні комік Клемен Слаконья, який і був ведучим концерту. Вона висміює імперські амбіції російського лідера: "Ніхто не хоче Третьої Світової, Євросоюз і США не сваріться зі мною".

На відео схожий на Путіна актор хвалиться армією і ядерною зброєю та демонструє голий торс верхи на коні. Крім того, там з'являється трон із серпів та молотів, скандальна група Pussy Riot, а сам "Путін" – на обкладинці Time.

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Додамо, що сам автор відео Клемен Слаконья у Словенії досить відомий. На своєму відеоканалі він публікує власні пародії на місцевих політиків та зірок.