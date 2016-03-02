У Києві відкрили виставку "Керченських мостів", зроблених з локшини (відео)
17:24, 02 березня 2016Курйози
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В Центрі візуальної культури в Києві проходить виставка «Краще, гірше, ще гірше» про будівництво Керченського мосту, як символ протистояння між Росією і країнами Заходу.
Автори проекту, Іван Мельничук та Олександр Бурлака, розповідають, що моделі мостів, представлені на виставці, зроблені з варених спагетті, як символу «ідеологічної конструкції, зібраної з локшини на вухах», передає Крим.Реалії.
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Як повідомляв УНІАН, підтверджена вартість проекту моста через Керченську протоку склав 2,8 мільярда доларів.
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