У Києві відкрили виставку "Керченських мостів", зроблених з локшини (відео)

В Центрі візуальної культури в Києві проходить виставка «Краще, гірше, ще гірше» про будівництво Керченського мосту, як символ протистояння між Росією і країнами Заходу.

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