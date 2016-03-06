Лабрадор за кермом вантажівки влаштував аварію в Міннесоті

У штаті Міннесота сталася незвичайна аварія, під час якої тягач з напівпричепом без водія зіткнувся з автомобілем і деревом на заправці в місті Манкейто, повідомляє Газета.ru з посиланням на KMSP.

Очевидець події помітила, що з вікна вантажівки визирає лабрадор-ретривер, при цьому людей у кабіні на момент аварії не спостерігалося.

Поліція з'ясувала, що водій зайшов до крамниці, коли пес якимось чином перемкнув передачу на заведеному авто. Після цього вантажівка покотився у напрямку заправки, і завдяки зіткненню з легковим автомобілем і деревом зупинилося за декілька метрів від колонок з паливом.

У сюжеті зазначається, що собака після аварії не виявляв ознак каяття й виглядав досить веселим.

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Під час інциденту ніхто не постраждав, правоохоронці з'ясовують обставини події. Представник поліції Манкейто зазначив, що вперше за час роботи стикається з подібним.