У російському Барнаулі дитсадок видавав грамоти з гербом України (фото)

Як повідомляє "Алтапресс", відповідні фотографії були опубліковані в спільноті Barnaul22 в соцмережі "Вконтакте".

"Як можна пояснити ситуацію, коли в барнаульському дитячому садку №258 сім'ї нагороджують грамотами з гербом і прапором України? Чи це зроблено спеціально, і тепер Алтайський край входить до складу України? Поясніть будь ласка!", - наводиться в повідомленні коментар такої собі Юлії К., що надіслала фотографії.

У свою чергу, як повідомила виданню завідуюча дитсадком №258 Барнаула Анна Єлфімова, вихователі "просто роздрукували зразок грамоти з інтернету".

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"На цей тризуб ніхто не звернув уваги. Прийняли його за звичайний жовто-синій орнамент. Я згодна, що це помилка, і такого бути не повинно. Але це результат звичайної людської неуважності. Нічого страшного не сталося, я не бачу в цьому жодної проблеми", - заявила вона.

Єлфімова зазначила, що "ажіотаж навколо цієї ситуації створювати не потрібно, конфлікт цей надуманий і даремний", підкресливши, що грамоти видавалися ще в грудні 2015 року.

Зазначимо також, що будівля барнаульського дитсадка, що "визнав" суверенітет України, виконана в синьо-жовтих тонах, а на його території знаходиться лякало в синьо-жовтому вбранні.