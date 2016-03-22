У Карпатах провели чергові лижні змагання без снігу (фоторепортаж)
08:08, 22 березня 2016Курйози
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У Верховині минулих вихідних відбулися всеукраїнські змагання зі стрибків на лижах з трампліна серед дітей та молоді "Кубок Гуцульщини".
Що цікаво, вони проходили без снігу, передає Мукачево.net.
Крім того, за словами самих учасників та їхніх батьків, рівень умов був жахливим: діти грілися на сонці, перевдягалися у закинутих приміщеннях.
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Змагання тривали всю неділю, 20 березня, під егідою Федерації лижного спорту України.
А ось такою сніжною афішею анонсували ці змагання:
Нагадаємо, раніше міністри вирішили провести чемпіонат України з гірських лиж без снігу.
На змагання приїхав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який заявив, що керівництво гірськолижного курорту "Красія" зробило все для того, щоб чемпіонат пройшов на "високому рівні".
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