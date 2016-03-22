У Карпатах провели чергові лижні змагання без снігу (фоторепортаж)

Що цікаво, вони проходили без снігу, передає Мукачево.net.

Крім того, за словами самих учасників та їхніх батьків, рівень умов був жахливим: діти грілися на сонці, перевдягалися у закинутих приміщеннях.

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Змагання тривали всю неділю, 20 березня, під егідою Федерації лижного спорту України.

А ось такою сніжною афішею анонсували ці змагання:

Нагадаємо, раніше міністри вирішили провести чемпіонат України з гірських лиж без снігу.

На змагання приїхав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який заявив, що керівництво гірськолижного курорту "Красія" зробило все для того, щоб чемпіонат пройшов на "високому рівні".