Перший виступ депутата в Раді: "Як тут воно вмикається б**ть" (відео)
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Василь Німченко дозволив собі нецензурну лексику з трибуни парламенту.
Відповідне відео опублікувало Радіо Свобода.
Судячи із слів Німченко, він ніколи раніше не виступав з трибуни Верховної Ради, і зараз намагався розібратися, як там вмикається мікрофон.
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Однак, він не помітив, що мікрофон на трибуні вже працює. Мабуть тому народний депутат вирішив використовувати у процесі вивчення трибуни нецензурні вирази.
"Як тут воно вмикається б**ть. Я ж не виступав ще шось. Та йопт... Алло, чутно, так?", - коментував свої дії Німченко.
Василь Німченко: "Як же ж воно включається, б**ть?"
"Як же ж воно включається, б**ть?"Ми б не публікували це відео, якби ці слова були сказані народним депутатом із трибуни Верховної Ради.Василь Німченко, "Опозиційний блок"↓Posted by Радіо Свобода on Wednesday, March 30, 2016