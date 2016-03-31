Перший виступ депутата в Раді: "Як тут воно вмикається б**ть" (відео)

Відповідне відео опублікувало Радіо Свобода.

Судячи із слів Німченко, він ніколи раніше не виступав з трибуни Верховної Ради, і зараз намагався розібратися, як там вмикається мікрофон.

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Однак, він не помітив, що мікрофон на трибуні вже працює. Мабуть тому народний депутат вирішив використовувати у процесі вивчення трибуни нецензурні вирази.

"Як тут воно вмикається б**ть. Я ж не виступав ще шось. Та йопт... Алло, чутно, так?", - коментував свої дії Німченко.