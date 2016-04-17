Британець знайшов у своєму саду руїни давньоримської вілли

Люк Ірвін звернувся до археологів, після того, як виявив римську мозаїку у відмінному стані, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Шотландії знайшли перший збірник п'єс ШекспіраСеред знахідок фахівців - сотні устриць, яких штучно виводили, а також привозили з прибережних районів у бочках з солоною водою. Крім того, археологи знайшли дуже майстерно зроблену кераміку, монети, брошки та кістки тварин.

"Ми виявили цілу низку артефактів, що показують наскільки розкішне життя вела сім'я, яка жила в такій віллі", - розповів археолог Девід Робертс.

Після проведення розкопок експерти дійшли до висновку, що це може бути одна з найбільших римських вілл у Великобританії, яка, швидше за все, пробула в незайманому стані, відтоді як обрушилася 14 століть тому.