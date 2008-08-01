В Америці знайшовся свій Павлік Морозов

В американському штаті Каліфорнія судять жінку, яку звинувачують у виготовленні фальшивих грошей. Доніс на зловмисницю власний син.

У п`ятницю 30-річна Джесі Рід постане перед судом округу Керн за звинуваченням у виготовленні фальшивих грошей і водійських прав, передає Associated Press.

Вивести злочинницю на чисту воду допоміг її власний син, пише The San Francisco Chronicle. У червні 10-річний житель міста Бейкерсфілд сам приніс у поліцію зразки фальшивих грошей і поскаржився помічникам шерифа на "витівки" матері.

Як випливає з матеріалів справи, в поліції хлопчик розповів і про комп`ютер, який стоїть удома. За словами юного інформатора, за його допомогою жінка виготовляє підроблені посвідчення особи.

Поліцейські звернулися до суду за ордером на обшук і вилучили у підозрюваної комп`ютерні диски, сканери і принтери. 4 липня зловмисницю заарештували, проте вийшла на свободу того ж дня після внесення застави у розмірі 50 тисяч доларів. Мабуть, це були справжні гроші.

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