Мандруючий лабіринтом з книг хом'як завоював популярність у "Твіттері"

Відео, що з'явилося на її сторінці в "Твіттері" 3 червня, набрало вже більше 20 тис. ретвітів і близько 6 тис. лайків. Увагу на ролик звернув портал BuzzFeed, передає Lenta.ru.

Маіріта спорудила з книг невеликий лабіринт з двома виходами. Біля першого вона поклала аркуш паперу з написом «Я буду готуватися до іспитів». Текст на аркуші біля другого виходу свідчив, що дівчина піде на іспит без підготовки. Зробити вибір за свою господиню повинен був хом'як. Його подорож лабіринтом Маіріта зняла на відео. В результаті Рене вийшов до виходу з написом «Я не буду готуватися».

Дівчина розповіла, що будівництво лабіринту і зйомки відео зайняли у неї близько 10 хвилин, а своїм роликом вона хотіла показати, що випускні іспити не варто сприймати надто серйозно і вважати найважливішою подією в житті. Маіріта також пообіцяла, що весь наступний день вона проведе за навчанням разом зі своїм хом'яком.