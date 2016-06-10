Мавпи вкрали камеру і влаштували фотосесію з друзями

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Mirror.

Інцидент стався в національному парку Мануель Антоніо.

18-річний американець Коул Вебер сподівався отримати відео з мавпами, зроблене прихованою камерою. Для цього він залишив GoPro на дереві.

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За словами жителя Каліфорнії, він не очікував, що один з капуцинів не просто наблизиться до гаджета, але і забере його з собою. Як розповів Вебер, мавпи перепробували камеру на смак, втомилися і кинули її. Потім інший капуцин схопив GoPro, вивчив і теж втратив інтерес до гаджету.

Телефон американця був підключений до камери, тому він спостерігав за подіями в прямому ефірі. «Коли я показав усім матеріал, більшість були вражені і назвали його класним», – заявив Вебер.