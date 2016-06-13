У Британії чайка вкрала смартфон, який знімав відео

Про це власниця вкраденого iPhone Хлої Рейні повідомила у Facebook, опублікувавши відео, пише Еспресо.TV.

Британка пішла на пробіжку, залишивши включеною відеозйомку на iPhone. Несподівано з'явилася чайка, схопила телефон і побігла з ним убік.

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Чайка майже відразу кинула пристрій, встигнувши при цьому потрапити в кадр на місці злочину.