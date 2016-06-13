У Британії чайка вкрала смартфон, який знімав відео
15:30, 13 червня 2016Курйози
3465 0
На пляжі в портовому місті Ексмут чайка вкрала iPhone, який знімав на відео пробіжку його власниці.
Чайка майже відразу кинула пристрій, встигнувши при цьому потрапити в кадр / скріншот
Про це власниця вкраденого iPhone Хлої Рейні повідомила у Facebook, опублікувавши відео, пише Еспресо.TV.
Британка пішла на пробіжку, залишивши включеною відеозйомку на iPhone. Несподівано з'явилася чайка, схопила телефон і побігла з ним убік.
Читайте такожМавпи вкрали камеру і влаштували фотосесію з друзями
Чайка майже відразу кинула пристрій, встигнувши при цьому потрапити в кадр на місці злочину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter