Полювання на покемонів привело австралійців у павуче лігво (фото)

Про це повідомляє Эспрессо.TV з посиланням на BuzzFeed.

"Ми переслідували Мяут, але не змогли зловити його. Нас відволікла величезна кількість павутини в усьому парку", - розповіла Шмідт.

Те, що покемона так і не вдалося зловити, не сильно засмутило дівчину. Вона впевнена, що незабаром все-таки зможе отримати Мяут.

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Наголошується, що подібні явища досить типові для Австралії. У періоди сильних дощів або повеней місцеві павуки змушені перебиратися у важкодоступні для водних потоків місця. За словами дівчини, її вразило і одночасно вжахнуло таке незвичайне видовище: "Це виглядає так заспокійливо, але все ж вони використовують павутину, щоб ловити свою вечеря".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Меморіального музею голокосту в Вашингтоні заборонило відвідувачам грати в Pokemon Go на території установи.

Pokemon Go - гра з елементами доповненої реальності для гаджетів на базі Android і iOS, запущена 6 липня. Гравці переміщаються містом зі смартфонами, шукають покемонів і ловлять їх віртуальними покеболами. Спійманих персонажів можна тренувати, а потім битися з іншими гравцями.